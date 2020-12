Messi responde a Oblak: o que ele pensa do esloveno?

O goleiro do Atlético de Madrid, Jan Oblak, se rendeu a Leo Messi em palavras as 'Sky Sports', e o jogador do Barcelona respondeu com um vídeo pela Budweiser.

O argentino já conseguiu marcar dez gols no esloveno, mas a rivalidade é sempre saudável dentro e fora do campo.

"Ele marcou muitos gols em mim, muitos! Mas ele é um grande jogador, é incrível, o melhor. Muitas vezes ele marca um gol e você tem a sensação de que não consegue entender como ele marcou tão facilmente. Você não está nem perto. Às vezes parece que ele acabou de tocar a bola para o gol, nem sequer é um chute", defendeu o goleiro do Atlético de Madrid.

Por sua vez, Leo Messi respondeu ao jogador rojiblanco pouco depois de ter ouvido aquelas palavras de elogio.

“É bom enfrentá-lo. Ele é um dos melhores goleiros do mundo atualmente e é sempre bom enfrentar os melhores. É uma motivação extra tentar fazer um gol nele com o que isso significa, com o difícil que é pelo que ele mostra em cada jogo, por isso é bom vê-lo fora, mas também nos enfrentar. Ele torna os jogos mais emocionantes", disse Messi.