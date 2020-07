Messi, responsável por 10% de todos os gols do Barça na LaLiga

A primeira edição do Campeonato Espanhol aconteceu em 1929. Muita coisa mudou até então, mas uma coisa é certo: pela LaLiga não passou ninguém como Leo Messi, e dificilmente voltará a passar. E para provar, apresentamos as estatísticas.

O Barcelona marcou, desde que estreou no Campeonato Espanhol há quase um século, 6.167 gols. Desses, 441 foram marcados por Messi. Além disso, o argentino deu assistência em outros 182 gols.

No total, Leo participou em 623 gols do Barcelona na Primeira Divisão da Espanha, e isso contando apenas os gols e assistências. Se fosse possível medir, poderíamos enumerar também todos aqueles gols em que a participação do argentino foi determinante.

623 gols correspongem a 10,1% de todos os gols marcados pelo Barça na LaLiga nestes quase 100 anos de competição. E isso em 16 temporadas.

São números incríveis. Das 89 temporadas que o campeonato teve, o Barça participou de 18%. São 623 participações em gol ao longo de apenas 16 temporadas. Números que comprovam a genialidade de Messi.