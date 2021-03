Messi votou acompanhado do seu filho Thiago

Uma das imagens mais esperadas desse domingo de votação no Camp Nou. Leo Messi, acompanhado do seu filho Thiago, exerceu o seu direito a voto no Camp Nou.

O pequeno Thiago foi o responsável por carregar o envelope que contém o nome do candidato preferido de Leo Messi.

Pai e filho colocaram juntos o envelope dentro da urna. Um ato simbólico, já que o futuro do camisa '10' no clube catalão dependerá também do que aconteça fora de campo.