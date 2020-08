Messi vs Lewandowski é luta para ser melhor do mundo, diz Rivaldo

Fortes candidatos ao prêmio de melhor jogador da temporada, Leo Messi e Robert Lewandowski se enfrentam nesta sexta-feira, 14, por uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões. Os dois jogadores são as grandes esperanças de gols de seus respectivos times.

Recentemente, Lothar Matthaus afirmou que o atacante polonês é o melhor jogador na atual temporada. Rivaldo diverge e ainda acredita que o argentino está no topo do futebol mundial. Porém, o ex-camisa 10 do Barça vê o duelo das quartas de final como fundamental para a escolha do melhor de 2020.

"Matthaus disse que Messi enfrentará seu sucessor como melhor jogador do mundo: Robert Lewandowski, que está em uma fase extraordinária e está bem colocado na corrida pelo prêmio de melhor jogador do ano, mas ele ainda precisa vencer o atual melhor jogador", escreveu Rivaldo em sua coluna no Betfair.

O Bayern é considerado o favorito a vencer a Liga dos Campeões, pois demostrou um futebol muito bom desde o retorno do futebol na Alemanha. O Barcelona, por sua vez, não fez uma temporada empolgante, mas ainda contam com o brilho de Messi para tentar o sexto título europeu.

"Como sabemos, a tendência é que Messi apareça nos momentos decisivos, crescendo nas situações em que precisam dele. Lewandowski anotou mais de 50 gols na temporada e quer muito chegar às semifinais. Quem avançar para a próxima fase já pode ser considerado o melhor do mundo em 2020", concluiu Rivaldo.

Messi e Lewandowski não sonham com a Bola de Ouro, tradicional prêmio da revista 'France Football' que foi cancelado em 2020. Porém, a Fifa confirmou que o The Best será entregue ao melhor jogador da temporada.