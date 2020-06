"Meu pai morreu e sei que ele pegou coronavírus no Liverpool-Atlético"

Na Inglaterra, eles continuam a colcoar o Liverpool-Atlético como um dos principais focos de expansão do coronavírus. Depois que um relatório afirmou que pelo menos 41 pessoas morreram por participar do jogo com público, a família de Richard Mawson, que perdeu a vida após contrair o vírus, insistiu novamente.

"Obviamente, o coronavírus já estava se espalhando pelo país, mas, se o Governo disse que a partida pode ser realizada e tudo pode correr bem...", a esposa de Richard Mawson começou no 'Daily Mail'.

"O futebol é uma paixão do torcedor. No final, ele faz o que as autoridades dizem. O Governo disse que estava tudo bem e, de repente, o confinamento começou em uma semana", continuou ele.

Jamie, filho do falecido fã do Liverpool, foi ainda mais direto: "Olhando quando ele desenvolveu os sintomas, quando ficou doente e quando morreu, tenho 99% de certeza de que ele pegou o vírus durante o jogo".