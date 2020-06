"Meu treinador me chamava de macaco e me dizia para voltar para a selva"

O caso de Fafá Picault mostra mais uma vez que o racismo continua sendo um flagelo no futebol. Ainda mais no 'Calcio'. Ao longo da história, houve vários capítulos nos quais algum tipo de abuso ou ofensa devido a problemas raciais foi relatado no país italiano.

O último que se sabe é o do ex-jogador do Cagliari. Picault, que jogou cinco temporadas na entidade, decidiu denunciar publicamente o que tinha que enfrentar ao vestir as cores 'rossoblu'.

Agora, no Dallas da MLS, o norte-americano usou as redes sociais para divulgar seu caso: "Existem diferentes formas de racismo com as quais tive que lidar na Itália. Aconteceu comigo em várias etapas. Quando fui para a Itália, tinha 16 anos e com 17 já fui para o primeiro time. Treinava com os dois times".

"Nosso treinador da equipe de reservas foi uma das piores pessoas que eu já conheci. Todos os dias eu tinha que ouvi-lo me chamar de macaco e me dizer para voltar para a selva de onde vim", disse ele.

"Ele disse que os jogadores negros não têm técnica e que mal sabem correr. Ele me disse que me contrataram porque eu corri muito. Não foi ele quem me contratou, mas sim o presidente", concluiu Picault.

Não é a primeira vez que o Cagliari fica é exposto por conta de situações desse tipo. Os radicais do clube já protagonizaram cenas racistas vergonhosas com Romelu Lukaku nesta temporada e com Moise Kean e Balise Matuidi no ano passado.