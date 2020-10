Milan tem melhor começo de Serie A desde 1995

Depois de um bom final de temporada 2019/20, o Milan segue jogando bem e vencendo seus jogos. Invicto na temporada, o time segue avançando na Liga Europa e é o atual líder da Serie A Tim com um começo perfeito: quatro jogos e quatro vitórias, melhor início do clube no Italiano em 25 anos.

Neste período de um quarto de século, o Milan foi campeão da Itália em algumas oportunidades, mas nunca teve um começo tão bom. Em 1995/1996, com Fabio Capello, o Milan iniciou a temporada da Serie A com o acelerador, 100% nos quatro primeiros jogos, conquistando o 15º scudetto no final daquela temporada. Em 1999 com Zaccheroni, o de 2004 com Carlo Ancelotti e finalmente o de 2011 sob Allegri.

Em 2020, as vitórias sobre Bologna (2 a 1), Crotone (2 a 0), Spezia (3 a 0) e no Derby della Madonnina, contra a Inter, por 2 a 1, com brilho de Zlatan Ibrahimovic, que anotou os dois gols rossoneros. Aos 39 anos, o sueco é um dos pilares do time de Stefano Pioli, da mesma forma como foi em 2011, no último título do Milan na Serie A.

São apenas quatro jogos, mas a distância para os rivais diretos ao título será importante para o Milan na briga por uma vaga na Liga dos Campeões, que o time não disputa desde 2014. São quatro pontos de vantagem contra Napoli e Juventus. Líder isolado da competição, o time não tem um ataque fulminante como o da Atalanta, mas conta com uma defesa sólida, que só sofreu um gol na competição.

Vale destacar que o time não perde desde fevereiro, no último jogo antes da paralisação pela pandemia. Após o retorno do futebol, os Rossoneros atuaram em 19 jogos oficiais, com 14 vitórias e apenas cinco empates (sem contar os amistosos de pré temporada, que o time venceu todos).

O time de Pioli parece dar indícios de que voltará à disputar o título italiano e que buscará uma vaga na principal competição europeia. Ainda é cedo para tirar conclusões do que será a temporada milanista, mas a torcida pode sonhar com objetivos maiores do que os alcançados nos últimos anos. A hegemonia da Juventus finalmente será quebrada?