O Arsenal revelou nessa terça-feira que Mesut Özil, sua transferência estrela de 2013, também ficará fora dos inscritos na Premier League, além da Liga Europa. Com isso, o jogador voltará a aparecer apenas em fevereiro. Ou ainda mais tarde.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico Mikel Arteta, onde ele comenta a situação do jogador e diz estar com a consciência tranquila.