O Liverpool perdeu sua sequência espetacular de 68 jogos consecutivos sem perder em Anfield na Premier League ao perder para o Burnley, que saiu vitorioso de um território inexpugnável por vários anos. E Klopp se viu afetado.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico da equipe, onde ele assumiu a culpa pela derrota.