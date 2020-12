Nome de Miranda volta a ganhar força no São Paulo

Longe do futebol do Brasil desde 2011, quando trocou o São Paulo pelo Atlético de Madrid, Miranda ainda não foi esquecido pelos torcedores do tricolor paulista. Em meados de novembro, após uma publicação do zagueiro nas redes sociais com os dizeres “coming back home” (algo como “voltando para a casa), a torcida do São Paulo se animou com um possível retorno.

Apesar da mensagem animadora, a situação não é bem o que parece. Miranda na verdade está de férias de seu clube na China, e viajando para o Brasil a passeio. A diretoria do São Paulo nega qualquer negociação com o jogador de 36 anos, tricampeão com a camisa do clube.

Jogando pelo Jiangsu Suning desde 2019 após passagem pela Inter de Milão, Miranda tem contrato com o clube chinês até julho de 2021. Outro fator que inviabiliza uma transferência imediata do defensor é a janela da China, que se fechou no último dia 9 de novembro e só reabrirá em março do ano que vem.

O colunista Menon, em sua página no 'Uol', informou que o presidente eleito Julio Casares, que assume o São Paulo em 1º de janeiro, entrou em contato com o jogador para saber sobre as intenções do zagueiro de retornar ao futebol brasileiro. Miranda respondeu que pretende voltar ao Brasil e as negociações devem continuar em breve.

Miranda atuou em 19 das 21 partidas disputadas pelo Jiangsu Suning em 2020, com um gol marcado. O time acaba de ser campeão da Super Liga Chinesa, batendo o Guangzhou Evergrande de Paulinho, Talisca e Elkeson por 2x1 no jogo de volta, após um empate por 0x0 na ida.

Dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro até o momento, o São Paulo certamente poderia usar a experiência e talento de Miranda em sua zaga, atualmente formada por Bruno Alves e Diego Costa. As alternativas de Fernando Diniz para a posição são Arboleda, Rodrigo e Wallace.

Apesar de considerar um retorno futuro para o São Paulo, em entrevista para o 'Globo Esporte' Miranda revelou que sua prioridade, caso retorne ao Brasil, seria o Coritiba, clube que o revelou: "Não depende só de mim, mas da diretoria e quem estiver no comando do Coritiba e que tenha interesse no meu futebol. Se fosse só decisão minha, com certeza seria minha primeira escolha", disse.