Moçambique perde para Camarões em dia inspirado de ex-FC Porto

Não deu para Moçambique! A equipe treinada por Luís Gonçalves visitou Camarões pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa das Nações Africanas, e não resistiu ao poderoso ataque dos donos da casa, em uma noite inspirada de Vincent Aboubakar.

O ex-atacante do Porto marcou os dois primeiro gols da partinda ainda no primeiro tempo, um aos 38 minutos e outro aos 47'. Mas não ficou por ai.

Na volta do intervalo, Zambo Anguissa ampliou para os camaroneses. Só restou ao combinado de Moçambique descontar com Cumbane Kamo-Kamo aos 74', antes de N'Jie fechar a goleada na reta final da partida.

Com a vitória, Camarões se isolou na liderança do Grupo F com 7 pontos, enquanto Moçambique vem logo atrás com 4. Na próxima rodada as duas equipes voltam a se enfrentar, mas dessa vez em território moçambicano.