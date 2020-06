Modric e a tensa briga entre Cristiano e Mou: "Estava à beira das lágrimas"

O jornal 'Corriere dello Sport' revelou um epísodio da biografia "A minha maneira" de Luka Modric, jogador croata do Real Madrid, que narra um acontecimento até então desconhecido.

Trata-se da briga que tiveram José Mourinho e Cristiano Ronaldo em 2013, durante uma partida da Copa do Rey, quando ambos estavam no conjunto 'merengue'

"Fiquei surpreso com a reação de Mourinho. Estavamos ganhando por 2-0. Ronaldo não foi atrás dos adversários quando perdeu a bola e Mourinho ficou furioso com ele. Os dois discutiram durante um bom tempo em campo", conta o croata

E completa: "Quando fomos para o vestiário vi o Ronaldo desesperado, à beira das lágrimas. E ele disse: 'Faço o meu melhor e ele continua me criticando'".



A discussão foi tão grande que os pesos-pesados do vestiário tiveram que intervir. "As coisas ficaram tão quentes que apenas a intervenção dos companheiros evitou uma verdadeira briga entre eles", disse Modric.