Modric não encontrou explicação para a derrota na Champions

Luka Modric falou após a derrota para o Shakhtar Donetsk (2-3) na estreia na Champions League e atribuiu o resultado à falta de "confiança" e sublinhou que "na primeira metade" não estavam "ao nível de da competição ”, embora na segunda, frisou, acabaram melhorando “muito ”.

“Na primeira parte não estávamos à altura da competição. Na segunda tentamos melhorar e melhoramos, mas não foi o suficiente para empatar ou ganhar o jogo. Temos que melhorar, isso é óbvio, faltou confiança, principalmente na primeira parte. Temos que continuar, o próximo jogo está chegando e não há tempo para lamentar. Temos que melhorar e jogar melhor ", disse ele em entrevista ao 'Movistar LigaDeCampeones'.

Modric comentou o que o francês Zinedine Zidane lhes disse no vestiário depois de perder por 0-3 no placar no intervalo: "Temos que melhorar, temos que pressionar mais e melhor do que no primeiro tempo; e conseguimos. Tentar estar juntos e nada mais, penso que na segunda parte conseguimos, criamos oportunidades e marcamos dois gols, mas não foi suficiente. Foi uma derrota dura para nós, mas ainda falta muito e vamos melhorar”.

Porém, o croata quis deixar claro que não subestimava um Shakhtar que chegou a Madri com oito desfalques por causa do coronavírus: “Não, não, não, não é isso, claro. Sabemos que é uma boa equipe, que tem bons jogadores. com muita habilidade e nunca menosprezamos o Shakhtar”.

Por fim, Modric falou sobre como o 'Clásico' será enfrentado no próximo sábado (16h CET / 14h GMT) contra o Barcelona, ​​após duas derrotas consecutivas. “É bom que o próximo jogo está perto e que é o 'Clásico', temos que estar juntos e confiar em nós mesmos; não nos esquecemos de jogar futebol e podemos fazer um bom jogo. O 'Clásico' é sempre um jogo diferente e vamos estar ao nível da partida", disse