Monaco e Lille facilitam a vida do PSG

O Lille não passou de um empate na visita ao Monaco (0 a 0) e deixou no ar a liderança da Ligue 1 na França que o Paris Saint Germain pode acabar assumindo.

O time de Christophe Galtier, que domina a competição há várias rodadas, não conseguiu quebrar a resistência do rival, quarto colocado na tabela, ainda aspirante a uma das vagas da Liga dos Campeões.

De fato, quem mais o procurou foi a equipe local do croata Niko Kovac, que se recuperou da derrota sofrida no jogo anterior em Estrasburgo. E ele até chegou a marcar.

Wissam Ben Yedder venceu Mike Maignan aos vinte minutos, mas o gol, revisado pelo VAR, foi anulado por impedimento.

A equipe visitante deixa a liderança no ar e o Monaco desperdiçou o empate do Lyon contra o Reims no sábado para se aproximar do terceiro lugar na Ligue 1.