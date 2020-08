Monchi volta a pensar em Malcom

Depois de garantir a sua classificação para a próxima edição da Champions League, o Sevilla vai trabalhando na montagem do seu elenco.

Em relação as chegadas, o rumor de Malcom está ai. De acordo com o diário 'Sport', Monchi volta a pensar no brasileiro para reforçar o ataque.

É bom lembrar que quando o cartola trabalhava na Roma, esteve a ponto de fechar a contratação de Malcom, mas o Barça atrapalhou o negócio de última hora.

O grande problema é que o Zenit não pretende facilitar a sua saída. Tanto que a citada fonte aponta que os russos pedem 40 milhões.