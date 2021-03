Monstro! Haaland faz dois gols em nove minutos contra o Bayern de Munique

Podendo perder a liderança neste sábado após vitória do Red Bull Leipzig sobre o Freiburg, o Bayern de Munique recebeu o Borussia Dortmund pela 24º rodada da Bundesliga e sofreu dois golpes logo cedo.

O jogo marcava o encontro de dois dos grandes artilheiros do momento no futebol mundial, mas o brilho de Robert Lewandowski ficou ofuscado pela estrela de Erling Haaland no começo da partida.

O norueguês de 20 anos abriu o placar logo no primeiro minuto, quando recebeu fora da área e bateu firme. A bola ainda desviou em Boateng e enganou Neuer.

A segunda bola entrou aos nove minutos em jogada com assistência de Hazard, que invadiu a área e rolou para o centroavante empurrar para o fundo do gol.

Com esses dois gols, Haaland chega a 19 gols nesta edição da Bundesliga, igualando André Silva no segundo lugar da artilharia e ficando a dez de Lewandowski, que viria a fazer o seu gol ainda no primeiro tempo.