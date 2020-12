Juventus confirma retornos e desfalques para enfrentar o Barcelona

A Juventus confirmou nesta segunda-feira os jogadores disponíveis para a partida contra o Barcelona. A bola começa a rolar a partir das 17h (horário de Brasília / 20h (hora portuguesa) no Camp Nou.

Lesionados, Giorgio Chiellini, Sami Khedira e Merih Demiral são ausências, e Álvaro Morata e Gianluigi Buffon retornam à lista do treinador Andrea Pirlo. O ex do Atlético foi desfalque por suspensão na Serie A, enquanto o goleiro de 42 anos havia ficado de fora dos últimos quatro jogos e deverá ser reserva de Wojciech Szczesny.

Catalães e italianos chegam à última rodada da fase de grupos da Champions League já classificados para as oitavas de final. No primeiro confronto, o Barcelona venceu por 2 a 0 em Turim.

Lista de convocados:

Goleiros: Szczesny, Buffon e Pinsoglio

Defensores: De Ligt, Álex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin e Frabotta

Meio-campistas: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova e Kulusevski

Atacantes: Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.