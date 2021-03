"Morata joga como se acabasse de correr uma maratona"

A Juventus tropeçou no Benevento e praticamente se despediu da luta pelo título no 'Calcio'. Os homens de Andrea Pirlo perderam em casa após um erro grosseiro de Arthur e o meio italiano não teve piedade do vigente campeão.

Houve para todos na 'Vecchia Signora' e as críticas se centraram sobretudo no mau jogo de Álvaro Morata. “Ninguém se salva”, concordou o principal meio esportivo do país.

O atacante espanhol foi criticado pelo fraco desempenho físico num jogo em que a vitória era obrigatória: "Parecia alguém que acabava de terminar uma maratona".

Mas ele não foi o único criticado. O meio criticou a forma como a Juventus jogou: "Um péssimo começo cheio de erros técnicos e uma atitude apática".

Nem mesmo Cristiano Ronaldo, que tentou de tudo e carregou o time nas costas no final, escapou das críticas em um jogo para esquecer e no qual os visitantes fizeram história.