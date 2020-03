Morata tem que se reencontrar

O Atlético de Simeone está se recuperando após algumas semanas de frustração, mas Morata não acompanha essa melhora. O atacante ainda falha quando tem oportunidade de marcar e já acumula sete jogos sem gols.

Já parece distante aquele início de temporada, quando ele chegou à sequência de sete jogos balançando as redes adversárias. O último, de fato, foi com a Seleção Espanhola, que foi a cereja no bolo no seu bom momento: em alta com Atletico e com sua seleção.

Embora ele tenha permanecido entre os titulares nas últimas semanas - só começou no banco de reservas no empate em 2 a 2 contra o Valencia no dia 24 -, não está conseguindo alterar o placar. Já está passando da hora de voltar a marcar para evitar uma perda de espaço.

Esse risco aumenta quando lembraoms que Diego Costa já está recuperado. Se o concorrente da função voltar em bom nível, poderá substituir Morata como titular de Simeone.