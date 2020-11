Morre Papa Diop, autor do primeiro gol do Mundial 2002

Papa Bouba Diop, autor do primeiro gol de Senegal em uma fase final de Copa do Mundo e do gol que deu a vitória ao combinado africano sobre a França no jogo de estreia da Copa de 2002, morreu nesse domingo aos 42 anos.

O jogador natural de Dakar passou por clubes como Lens, Fulham, Portsmouth, West Ham e Birmingham City. O atacante faleceu na França após uma longa doença.

O gol de Diop surpreendeu o mundo na Copa do Mundo da Coreia e do Japão, já que os franceses defendiam o título mundial.

O camisa '19' ajudou Senegal a chegar até as semifinais quando os 'Leões da Teranga' acabaram sendo eliminados para o Brasil.