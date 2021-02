Mou agora defende Bale: "Ninguém pode duvidar de sua qualidade"

José Mourinho, treinador do Tottenham, elogiou o momento atual de Gareth Bale após a derrota da sua equipe para o West Ham United (2-1), e garantiu que ninguém pode duvidar da qualidade do galês. "A qualidade dele está lá", disse o treinador português sobre Bale.

"Ninguém pode duvidar. Outra coisa é se falarmos sobre sua capacidade de jogar três jogos por semana. Essa é outra história. Temos que tirar o melhor dele. No outro dia demos a ele 65 minutos, não 90. Se o colocarmos no início é demais para ele, é um risco. Ele tem que ter confiança", disse Mourinho. "Ele está começando a ficar mais intenso. Ele jogou bem no segundo tempo", acrescentou.

Bale, que deu uma assistência e chutou na trave, jogou os últimos 45 minutos na derrota para o West Ham que deixa o Tottenham em nono lugar.

A sua substituição veio depois de um bom jogo nas competições europeias e, de acordo com o que mostrou na sua passagem pelo West Ham, o ex-Real Madrid teria merecido mais minutos.