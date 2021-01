"Mou me usou para mostrar a todos seu poder no vestiário"

O Burton Albion nomeou recentemente Jimmy Floyd Hasselbaink como seu novo treinador e o ex-jogador voltou às manchetes em uma entrevista ao 'Daily Mail', na qual relembrou sua saída do Chelsea e falou sobre a personalidade de José Mourinho.

"Ele me usou como exemplo. Queria mostrar que podia dispensar qualquer jogador. Eu ainda era o artilheiro, embora naquele ano eles tivessem contratado dois grandes atacantes como Hernán Crespo e Mutu. Mourinho queria mostrar quem era o chefe e me usou", ele lembrou.

Hasselbaink comparou isso ao que está acontecendo no Tottenham com Dele Alli: "Mourinho sempre faz isso. Agora ele faz isso com Dele Alli no Tottenham. Ele administra dessa forma e sempre obtém sucessos. Você não pode culpá-lo. Ele é um vencedor".

O holandês também lembrou que tinha chances com Ranieri, seu último técnico no Chelsea: "Algumas semanas antes de Abramovich chegar, eles me chamaram no escritório de Ranieri. Ele me disse que eu tinha me dado muito bem com ele, mas que ele tinha dinheiro para gastar e que ia encontrar um novo clube para mim. Eu disse a ele que não iria",

Então o Chelsea comprou Crespo e Mutu por um milhão e ainda assim Hasselbaink permaneceu decidido. "Ranieri me tratou mal, mas acabou me ligando e isso me dá a razão", continuou.

Embora o futebol tenha mudado muito, Hasselbaink acredita que continuaria marcando muitos gols no panorama atual: "Acho que continuaria marcando muitos gols. Eu poderia facilmente com os zagueiros da atualidade".