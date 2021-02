Mourinho, encantado com o jogador mais jovem do Tottenham

Com apenas 16 anos e 320 dias, Dane Scarlett conquistou o carinho de todos os torcedores do Tottenham e, principalmente, do seu treinador, José Mourinho, totalmente deslumbrado pelo jogador.

"Ele tem 16 anos e era muito importante para mim ser o treinador que o colocou em campo, porque ele será alguém dentro de alguns anos. Além disso, a sua estreia é muito importante para a academia do clube", disse Mourinho após a partida.

O treinador português o colocou nos últimos minutos do jogo contra o West Bromwich Albion, poucos segundos que serviram para Dane Scarlett fazer história.

Marcado no jogo ficou Gareth Bale. Mourinho decidiu não esgotar as três mudanças e, apesar disso, deixou Gareth Bale no banco, que ficou novamente sem jogar um minuto.