Com a vitória sobre o Brentford por 2 a 0, o Tottenham garantiu sua vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa. Assim, os 'spurs' acabam com uma seca de finais em competições nacionais.

Confira no vídeo um trecho da entrevista de José Mourinho. O técnico português evita euforia com a vaga e agora espera a definição do outro finalista, que será definido nesta quarta-feira por Manchester City e Manchester United.