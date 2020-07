A vitória no clássico do norte de Londres contra o Arsenal colocou o Tottenham em oitavo na tabela da Premier League, aumentando as chances do time se classificar para a Europa League. A equipe está a três pontos da zona de que garante a vaga.

Após a partida, o técnico português elogiou a postura da equipe e comemorou a aproximação da zona de classificação para a competição europeia.