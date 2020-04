Mourinho quer Rúben Dias no Tottenham

Os "spurs" se preparam para a próxima temporada, e tem ambição de retomar um desempenho que não foi visto nesta campanha.

Segundo o 'Football London', José Mourinho pediu uma peça para reforçar a defesa. O treinador português veria um compatriota como a contratação ideal para ter mais consistência na zaga.

Um dos maiores desejos do técnico, sempre de acordo com a publicação inglesa, é Rúben Días, jogador do Benfica.

O Tottenham se somaria ao interesse do Manchester United e dos Wolves. Rúben Días tem um bom cartaz na Inglaterra e muitas são as equipes Premier que observam atentamente as suas atuações.