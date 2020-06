Muratore, o próximo a sair da Juventus

A Juventus trabalha duro para fechar as contas da melhor maneira possível. Os italianos se beneficiaram do desejo do Barcelona de fazer o mesmo e é por isso que uma grande operação será realizada com Arthur e Pjanic.

Mas não será a única. A equipe de Turim já fechou a venda de um jogador com um futuro interessante para a Atalanta. Simone Muratore deixou de pertencer à 'Vecchia Signora' nesta segunda-feira.

O meio-campista de 22 anos, que também pode jogar no meio da zaga e foi capitão da equipe Sub 23, passa para a equipe de Bérgamo por sete milhões de euros, que a Atalanta pagará em quatro prestações.

A operação gera um lucro de 6,8 milhões de euros para a Juventus, o que foi confirmado no comunicado em que anunciou sua partida.

A Atalanta, portanto, continua a melhorar sua equipe com jogadores altamente projetados que não encontram lugar nos grandes clubes. Muratore se despede da Juve sendo um jogador habitual nas categorias mais baixas e depois de fazer sua estreia nesta temporada.