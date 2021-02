Na França já pensam na volta do público aos estádios

O mundo continua lutando contra o coronavírus. Este vírus continua atuando em todo o mundo e as vacinas são as únicas alternativas que podem impedir sua propagação.

Há apenas um ano começaram a surgir os primeiros casos na Europa e o que veio depois já sabemos. O futebol, como outros setores, foi totalmente afetado pela pandemia.

Os clubes viram suas receitas reduzidas quando o público estava ausente dos estádios, já que não estava permitido concentrar um grande número de pessoas em um mesmo local para assistir a um jogo.

Mas a luz já é visível no final do túnel. Na França, Roxana Maracineanu, ministra do Esporte do país, deixou escapar quando os espectadores voltarão aos estádios de futebol: "A volta do público? Em três ou quatro semanas".

“Também estamos trabalhando com o setor de cultura e turismo em experimentos que devem acontecer em tal tempo. Nestes testes poderemos integrar todas as novas tecnologias de crise como vacinas, testes de saliva e antígeno, e também todas as ferramentas da estratégia de teste-alerta-proteção, como os códigos QR por zona nos estádios que podem ser usados", acrescentou.