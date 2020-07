Na sombra de Alexis Sánchez, aparece apenas Cristiano Ronaldo

Alexis Sánchez foi a grande estrela nesta quinta-feira na vitória da Inter de Milão por 4 a 0 contra o SPAL. O chileno, com um gol e uma assistência, liderou uma equipe lombarda que sonha com o título, graças ao bom trabalho do ex-Barcelona.

Sánchez voltou mais em forma do que nunca após a parada obrigatória devido ao coronavírus e é um dos jogadores mais decisivos após o retorno do futebol na Itália.

De fato, Alexis tem um gol e seis assistências no Campeonato Italiano desde o retorno do futebol. E tudo isso em apenas oito jogos. Em outras palavras, o chileno interveio diretamente em quase um gol por duelo (0,87).

O craque da Inter está perto dos recordes, por exemplo, de um Cristiano Ronaldo que interveio nesses duelos da Serie A em dez gols (sete gols e três assistências).

Dessa forma, Alexis está calando a boca de todos os críticos e mostrando que, aos 31 anos, ainda tem muito a dar na elite do futebol europeu.