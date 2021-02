Nacho volta a treinar com o grupo; Ramos continua em boa forma

A equipe do Real Madrid treinou no CT focado no encontro com o Huesca, correspondente à rodada 22 da LaLiga, que será disputada no El Alcoraz (sábado, 16h15). Os jogadores trabalharam seguindo as normas sanitárias devido à pandemia do COVID-19.

Os protagonistas foram Nacho e Sergio Ramos. O primeiro dos dois deixou o coronavírus para trás e voltou, de acordo com 'AS', ao grupo principal. Será vital para que Zinedine Zidane tenha mais alternativas de defesa. Já teve de recorrer a Odriozola, com quem mal contava, num dos seus últimos encontros.

O segundo voltou um dia antes, no dia 3 de fevereiro, e voltou ao campo sem problemas. É outra alta vital para os próximos compromissos do campeonato espanhol. Assim, tanto as áreas da defesa como as laterais da retaguarda foram reforçadas no elenco.

Aqueles que continuam a ser más notícias são Militão, Carvajal, Lucas Vázquez, Federico Valverde, Rodrygo e Hazard. O último deles, o belga, é quem mais chama a atenção. Ela teve uma recaída e pode ficar fora, novamente, por quatro a seis semanas.