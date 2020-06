Nagelsmann quer comandar a Seleção da Alemanha!

O técnico do RB Leipzig, Julian Nagelsmann, deixou claro que ele não hesitaria em mudar para o exterior para comandar um clube na Premier League ou mais tarde comandar a Seleção da Alemanha, posição para a qual ele ainda acredita que ainda falta um pouco de tempo.

"Em princípio, é um trabalho que posso imaginar, é uma grande honra ser o treinador nacional. Mas ainda me falta um pouco de tempo e quero estar em campo todos os dias e aproveitar o futebol. Também tenho que ganhar mais (títulos) e mais conquistas", explicou Nagelsmann nesta sexta-feira à estação de rádio 'MDR Jump'.

O técnico de 32 anos considera que Joachim Löw é atualmente um bom treinador para o tricampeão mundial e que a lista de candidatos a substituí-lo inclui dois ou três nomes que viriam antes dele, que tem contrato com seu atual clube até 2023, sem cláusula de cancelamento.

Além da Bundesliga, Nagelsmann não fecha as portas de nenhum clube na Inglaterra no futuro. "Se eles me fizessem uma boa oferta, eu também me mudaria para a Premier League", enfatizou.