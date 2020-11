"Não acho que o Real Madrid deva lamentar seus desfalques"

Antonio Conte não acredita que o Real Madrid deva se preocupar muito com as baixas para o duelo na Liga dos Campeões. O treinador da Inter entende que Zidane tem muitos jogadores de qualidade para entrar no gramado de San Siro com garantias. Ele comentou sobre isso na coletiva de imprensa na prévia da partida.

“Não creio que o Real deva lamentar seus desfalques. Eles têm um elenco com muitos bons jogadores. O fato de os jornais falarem das baixas do Real me faz rir. Para nós, é uma final. Conhecemos a história da equipe, não só do passado, mas da história recente. Sabemos que não temos muitas opções a não ser ter um resultado importante. Temos mostrado que, se jogarmos bem e estivermos focados, podemos vencer o jogo”, afirmou o treinador.

Sobre o desempenho recente da sua equipe, traçou uma linha paralela à traçada por Lukaku: “Temos que melhorar, é claro. As pessoas esperam muito de nós e ainda não melhoramos a nossa qualidade. Os fatos são o que contam. É preciso melhorar as coisas".

E, para tentar vencer o Real Madrid, qual será a chave? “Tentar ganhar o jogo, claro. Não acho que haja outras soluções. Ainda temos três jogos pela frente e pelo menos temos que marcar sete pontos. É um dos grupos mais difíceis da Champions League, mas acho que mostramos em jogos anteriores que merecemos muito mais. É verdade que os resultados não chegaram e temos que ver porquê”.

A situação é bem diferente da temporada passada: “No ano passado começamos os jogos muito fortes. Temos que ter paciência porque os rivais estão afunilando muito mais agora. É também por isso que temos mais posse de bola. Se quisermos ser competitivos, temos que melhorar em tudo. Temos que ter maior concentração e vontade de jogar bem”.

Na verdade, Conte tem suas dúvidas sobre o esquema, especialmente na zona central, para que Alexis Sánchez pudesse jogar como meio-campista: "Pode ser uma solução durante um jogo, não no início. Talvez contra uma equipe de nível inferior, porque já somos muito ofensivos. Temos laterais que jogam como alas e atacam muito. Colocando três atacantes acho que a equipe não aguentaria, perderíamos o equilíbrio. Durante um jogo, isso poderia ser feito, mas como uma solução de emergência".