"Não apresentei minha demissão e nem penso em fazê-lo"

As águas estão agitadas em Mestalla. Mas Celades, treinador 'che', quis deixar claro que ele não vai sair do banco.

"Não apresentei minha demissão e não o farei", disse Celades quando perguntado sobre seu futuro. Além disso, ele negou ter perdido o controle do vestiário e indiretamente admitiu ter tido alguma discussão com Maxi Gómez, como foi revelado após o confronto contra o Eibar. "Sempre me senti muito apoiado pelos jogadores, desde o primeiro dia em uma situação muito difícil até hoje. Só tenho boas palavras sobre eles", disse Celades.

O técnico estendeu o apoio que sente ao presidente Anil Murthy e ao diretor de futebol César Sánchez. Ele garantiu que não tem medo de ser demitido no caso de mais uma derrota. "De maneira alguma, não temo por meu posto. Estou focado apenas no jogo contra o Villarreal. Viemos de um jogo difícil com muito pouco descanso, mas tenho certeza de que vamos nos sair muito bem", afirmou.

Questionado diretamente sobre o confronto que teve com Maxi Gómez, ele disse que sempre pensou que as coisas no vestiário são resolvidas internamente. "São códigos pelos quais estivemos no vestiário e precisa ser assim. Entre Maxi e eu está tudo bem", acrescentou.

"As coisas de dentro ficam dentro e se resolvem dentro. Eles nos ajudaram muito, é um grupo muito bom, de bons jogadores e boas pessoas. Um grupo saudável, disposto a somar e superar adversidades e muito experiente em muitas coisas. Temos um grupo unido que está disposto a competir", explicou.