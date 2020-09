"Não ligo para as provocações, o que eu tenho feito ao longo dos anos fala por si"

Mais um dia em que Cristiano Ronaldo faz história. O atacante balançou as redes duas vezes contrata a Suécia, garantiu a vitória e de quebra rompeu a marca de 100 gols com a seleção.

Após mais uma grande exibição, o camisa '7' conversou com a impresa e falou sobre vários assuntos interessantes.

"Estou muito feliz, primeiro pela equipe ter ganho, pois era um objetivo que queriamos, depois, obviamente, pela marca de 100 (depois também o 101), com dois golaços. Estou muito feliz. O futuro a Deus pertence, me sinto bem, contente por jogar com esses jogadores jovens, para o mister não há palavras, por isso é desfrutar deste momento individual como coletivo", disse na zona mista.

"Quando tive o problema no dedo, sabia que poderia me recuperar para este segundo jogo. Gosto de estar na Seleção, com este grupo, com este staff, sabia que a nossa equipe iria fazer um bom jogo independentemente de eu estar ou não. Correu tudo bem, agora consegui bater esta marca dos 100 gols. O recorde não é nenhuma obsessão, pois acredito que os recordes aparecem de forma natural", completou.

Para algumas pessoas a seleção portuguesa joga melhor sem Cristiano, um afirmação que o atacante da Juventus rebateu. "É uma opinião. Deixei marca neste estádio na última vez que joguei aqui, sabia que se jogasse voltaria a deixar marca e foi o que aconteceu. Não ligo para as provocações, aquilo que tenho feito ao longo dos anos fala por si mesmo, não tenho de provar nada a ninguém", prosseguiu.

O jogador também lamentou o fato do estádio estar vazio. "É triste, pessoalmente, por exemplo, quando jogo fora de casa gosto de ser vaiado. Me dá forças, como se diz. Mas a saúde está em primeiro lugar e temos de respeitar. Em primeiro lugar está a saúde, mas é triste", comentou.

"É como ir ao circo e não ter palhaços, ir a um jardim e não ter flores. Nós, jogadores, sentimos isso, mas já estou acostumado. Faço a minha meditação antes dos jogos, sabendo que o estádio vai estar vazio. Espero que dentro de alguns meses já possa haver público dentro dos estádios, pois as pessoas são a alegria do nosso espetáculo dentro do campo", concluiu.