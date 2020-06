"Não temos representação de negros nas equipes técnicas"

Sterling, jogador do Manchester City, expressou seu descontentamento com a falta de treinadores negros na Inglaterra ao conceder entrevista à "BBC".

"Na Premier League, existem cerca de 500 jogadores e um terço deles são negros, mas não temos representação na hierarquia, nenhuma representação nas equipes técnicas", disse o atacante.

A revolta gerada pela violência policial contra negros nos Estados Unidos causou uma onda de indignação e mais de uma declaração do craque do Manchester City, que citou exemplos de técnicos ingleses com diferentes oportunidades.

"Há Gerrard como técnico do Rangers, Lampard como técnico do Chelsea, mas há Sol Campbells e Ashley Cole. Todos eles tiveram ótimas carreiras e jogaram pela Inglaterra", disse Sterling.

"Eles têm suas formações como treinador para dirigir ao mais alto nível, mas dois deles não tiveram as mesmas oportunidades, e os esses dois são negros", denunciou.

"Não se trata apenas de ajoelhar, você também precisa dar às pessoas as oportunidades que elas merecem", concluiu Sterling.