O Liverpool já tem garantido o título da Premier League, mas faltam mais seis partidas a serem disputadas. Mesmo com a conqusta assegurada, Sadio Mané demonstra firmeza sobre a intenção de manter o ritmo.

"Não precisamos parar e não vamos parar depois de sermos campeões. Eu acho que é mais um passo de nossas carreiras e o que queremos alcançar. Para que eu possa dizer por mim mesmo, é parte de nós e é o passado agora. Precisamos continuar", declarou o jogador senegalês.

O atacante comentou sobre a espera pelo título, que quase chegou um ano antes. "Eu sempre digo que os sonhos são permitidos e, com certeza, no ano passado estivemos muito próximos: um ponto. Mas ao mesmo tempo, posso dizer parabéns pelo City, porque com certeza o mereceram e venceram. Isso faz parte do futebol", disse Mané

"Neste ano, desde o início, fomos muito consistentes, o que é realmente importante para a equipe que sonha e quer ganhar alguma coisa. Com certeza, mostramos do início ao fim e a diferença foi muito grande para nós. É um momento incrível para nós", elogiou o jogador.

Apesar de todas conquistas já alcançadas, o time tem mais ambições. "Acho que temos uma ótima equipe e o clube é incrível. Por isso temos mais um passo e grandes coisas a alcançar para não pararmos por aqui. Ainda temos que acreditar em nós mesmos e continuar trabalhando duro, sendo humildes, com certeza", projetou.

"É um momento especial. Já fazia muito tempo aguardando o título e finalmente conquistamos. Você vê como jogadores, treinador e as pessoas de todo o mundo estão felizes. Temos que aproveitar esse momento e garantir que estamos prontos para os próximos jogos", concluiu Mané.