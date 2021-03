Napoli abre a porta de saída para Maksimovic

No próximo 30 de junho de 2021, o contrato de Nikola Maksimovic, jogador do Napoli, será encerrado. E seu futuro parece estar longe de seu clube atual.

O portal 'Il Corriere del Mezzogiorno' informou que os pedidos salariais do zagueiro são excessivos para o clube napolitano, o que faria com que o jogador acabasse sendo liberado no mercado de verão.

Com o contrato atual, o sérvio recebe 1,2 milhão de euros por temporada, mas o meio citado garantiu que ele quer que seu salário aumente, algo que a entidade italiana recusou veementemente.

Aos 29 anos, vários pretendentes apareceram, como Liverpool e Fiorentina, destinos possíveis para uma transferência que chegaria a custo zero.