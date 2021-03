Napoli bate o Milan fora de casa e cola na Champions

Milan e Napoli se enfrentaram nesse domingo pela 27º rodada do Campeonato Italiano. Uma partida para lá de especial para as duas equipes na competição.

O Milan precisava vencer para não ver o rival de Milão, a Inter, disparar na liderança. Já o Napoli precisava dos três pontos fora de casa para aliviar a pressão do sempre questionado Gattuso, além de colar na briga por uma vaga na próxima edição da Champions.

Pois bem, com esses objetivos e cheios de desfalques de ambos os lados, a bola rolou. O Milan de Pioli sentiu muita falta de Ibrahimovic, o 'homem-gol' da equipe, porque gol foi justamente o que faltou aos 'rossoneros'.

O jogo começou bem pegado, mas com as duas equipes buscando o gol. As estratégias ficaram claras desde o primeiro minuto: o Milan esperava um contra-ataque, enquanto o Napoli ia para cima.

As duas equipes foram para a 'trocação', e a melhor chance saiu aos 16', quando Zielinski recebeu no meio da zaga do Milan e bateu com muito perigo, obrigando o goleiro Donnarumma a saltar para fazer uma linda defesa.

Rafael Leão, o mais ativo do ataque, e Çalhanoglu também tentaram, mas faltou pontaria. O Napoli chegava com facilidade e Insigne e Mertens também perderam boas chances.

O gol do jogo só saiu no segundo tempo, logo aos 49', quando em um lindo contra-ataque, Zielinski lançou Politano, que saiu na cara do gol e bateu cruzado, sem chances para Donnarumma.

Aos 58', Donnarumma voltou a salvar o Milan na bomba de Fabián e contou com a sorte na tentativa de cobertura de Insigne.

Já com as mudanças de Pioli, o Milan melhorou e passou a pressionar. O empate só não cheogu aos 70' graças ao reflexo de Ospina. Tonali cobrou a falta, Rebic desviou de cabeça e obrigou o goleiro colombiano a fazer uma linda defesa.

O conjunto 'rossonero' pressionava, mas não conseguia o gol de empate, uma situação que piorou após o cartão vermelho direto de Rebic por ter dito algo muito grave ao árbitro já nos acréscimos.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o conjunto Napolitano chegou ao 50 pontos e assumiu a 5º posição na tabela ao ultrapassar a Roma. Já o Milan continua na 2º posição com 56 pontos e viu a Inter disparar na liderança com 65.

Na próxima rodada, o Napoli visita a Roma (6º) em um duelo muito importante na disputa por uma vaga na Champions. Enquanto o Milan visita a Fiorentina (13º).