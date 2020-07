Napoli quer pagar 60 milhões por Osimhen

O Napoli não quer perder tempo com Victor Osimhen. Segundo a imprensa francesa, os italianos já têm um acordo encaminhado com o Lille para contratar o nigeriano.

Conforme 'RMC Sport', o clube dirigido por De Laurentiis está disposto a investir 60 milhões de euros na operação, com contrato válido para as próximas cinco temporadas. Adam Ounas pode ser incluído no negócio para torná-lo mais barato.

Osimhen tem sido um dos jogadores mais destacados do Lille nas duas últimas temporadas, especialmente após as saídas de Pépé e Leão.

'The Guardian' garantiu que o Napoli se adiantou em relação a clubes como o Manchester United e o Liverpool, ingleses que também estavam interessados no atacante.

Enquanto isso, o Lille parece ter encontrado o substituto de Osimhen, segundo a mídia francesa. Jonathan David, atacante do Gent, pode chegar à Ligue 1 por 30 milhões de euros.