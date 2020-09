No último dia 20/09, O Coritiba recebeu o Vasco e conseguiu três pontos com uma vitória que veio com o gol de Robson Fernandes no fim de jogo, aos 90 minutos.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o lateral Natanael, que comenta a vitória de sua equipe, que agora está em 16º lugar, com 11 pontos.