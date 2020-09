Nathan Ake é um dos reforços do Manchester City para a temporada 2020-21. Procedente do Bournemouth, ele era um dos destaques da equipe que foi rebaixada para a segunda divisão do futebol da Inglaterra.

O zagueiro de 25 anos assinou com o City um contrato válido até junho de 2025. Confira no vídeo a entrevista em que Nathan Aké conta como Kevin de Bruyne, velho conhecido dos tempos de Chelsea, ajudou em sua chegada.