Com gols de De Bruyne, Foden e Gabriel Jesus, o Manchester City derrotou o Wolves por 3 a 1. O time da casa descontou com Raúl Jiménez no jogo da 2ª rodada da Premier League.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com Nathank Aké, que estreou na equipe de Guardiola e diz que foi muito bem recebido por todos.