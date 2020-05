Neto, o mineiro de Araxá que tem 30 anos e defende o gol do Barcelona, chegou na Juventus em 2015 procedente da Fiorentina e lá ficou até 2017, quando fez as malas e viajou rumo à Espanha pelas mãos do Valencia.

Na 'Vecchia Signora', o goleiro foi responsável por uma defesa incrível que garantiu o título da Coppa Italia para a Juventus em 2017. Confira no vídeo abaixo esse lance impressionante: