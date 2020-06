Newcastle que investir pesado por Ciro Immobile

Ciro Immobile é o grande destaque da Lazio, e um dos maiores em atuação na Itália. Seu rendimento está sendo espetacular desde que voltou à Serie A e a hora de sair novamente pode estar mais próxima.

O Newcastle poderá ser um dos clubes com mais movimentos na reabertura do mercado do futebol. Com a possível compra por sauditas, o nível de reforços deve aumentar e os valores envolvidos nas contratações também.

É o que vai acontecer com o atacante italiano, segundo 'La Gazzetta dello Sport'. O jornal afirma que os ingleses estão dispostos a oferecer 55 milhões à Lazio e oito milhões ao jogador por temporada.

O artilheiro do Campeonato Italiano soma 27 gols em 26 partidas e tem contrato até 2023 com a Lazio.