Neymar e Icardi garantem primeiro título de Pochettino no PSG

Um jogo bastante esperado, principalmente depois de tudo o que aconteceu no último encontro entre as duas equipes com a acusação de racismo de Neymar a Álvaro.

Com Neymar começando no banco de reservas, quem brilhou foi... Icardi. Isso mesmo, o argentino abriu o placar aos 40 do primeiro tempo.

Já no segundo tempo, e já com Neymar em campo, o PSG ampliou o placar. Neymar já estava em campo quando Icardi foi derrubado dentro da área e o VAR confirmou a penalidade. O '10' foi para a bola e garantiu a vitória.

O Olympique de Marsella ainda descontou nos minutos finais da partida com um lindo gol de Payet, mas não dava tempo para mais nada.