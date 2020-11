Neymar e Mbappé, prontos para o Monaco e RB Leipzig

Boas notícias para o Paris Saint-Germain. Parece que a equipe francesa conseguirá recuperar tanto Kylian Mbappé quanto Neymar para a visita da equipe ao Monaco, para jogar a 11ª rodada do Campeonato Francês.

Kylian Mbappé lesionou a coxa no confronto contra o Nantes e se juntou a Neymar na enfermaria, lesionado desde o confronto na Turquia contra o Istanbul Basaksehir. Na verdade, o brasileiro teve que deixar a concentração de sua seleção porque seu desconforto muscular não desapareceu.

Mas já existem vários jornais franceses que nas suas previsões incluem ambas as estrelas nos seus prováveis ​​XI iniciais, uma notícia maravilhosa para Thomas Tuchel, que também recuperaria Marco Verratti.

O jornal 'L'Équipe' confirma a presença de Mbappé e Neymar na visita do líder ao Monaco, que é o sexto com 17 pontos na classificação da Liga Francesa. Já o PSG tem 24 pontos.

O referido jornal também não hesita em falar da presença das duas grandes estrelas parisienses no vital confronto da Champions League que se realizará no Parc des Princes dentro de cinco dias, quando receberão a visita do RB Leipzig.