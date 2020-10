Neymar vaza número de Richarlison por acidente durante live na Twitch!

Thibaut Courtois, Kun Agüero, Sergio Reguilón... há muitos jogadores de futebol que compartilham seu amor por videogames através da Twitch, a plataforma de streaming. Para os mais confusos, a Twitch é uma plataforma na qual os usuários transmitem conteúdos que vão desde uma simples conversa entre o 'streamer' e seu público, até conteúdos como gameplays, culinária, artesanato, música etc. Alguns exemplos em português são o canal Aqualua (para quem gosta de pinturas em aquarela), Inception7 (com jogos como Don't Starve Together e Among Us) e Ffinha (com transmissão de jogos alternativos). Entre eles também está Neymar Jr.

O atacante do Paris Saint-Germain tem mais de 600.000 seguidores em seu perfil, onde costuma jogar Counter Strike: Global Offensive, PUBG e Among Us. Mas neste domingo ele se tornou viral não por causa de suas habilidades como 'player'.

Durante sua live, o brasileiro resolveu ligar para seu compatriota Richarlison, que foi notícia por sua expulsão contra o Liverpool. Para provar que estava ligando, Neymar decidiu mostrar o celular para a câmera.

Acontece que sob o nome do contato aparecia também o número de telefone do jogador do Everton, que deixou uma mensagem no Twitter para Neymar avisando da gafe.

“5 minutos e já tem mais de 10 mil msgs obrigado Neymar”, avisou ao jogador do PSG, que contava com mais de 25.000 pessoas na altura assistindo sua live.