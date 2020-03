Ninguém pode questionar o nível de Ighalo

O Manchester United contratou os serviços de Odion Ighalo, que veio para a equipe de Old Trafford proveniente de Shenhua, por empréstimo.

Após o anúncio da transferência, muitos especularam que o Old Trafford teve que se contentar com a incorporação do nigeriano, já que não conseguiram contratar um atacante com melhores habilidades.

Mas depois dos oito jogos que disputou com o Manchester United, os "red devils" estão muito satisfeitos com o desempenho de um jogador que conseguiu marcar quatro gols nos 318 minutos em que esteve em campo.

Além disso, na retumbante vitória contra o LASK Linz (0-5), Ighalo foi a grande referência do time no ataque, com um gol, uma assistência e um chute na trave.