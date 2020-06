Tudo sobre a nova camisa do Avaí

Na noite desta quinta-feira, o Avaí apresentou sua nova camisa I para a sequência da temporada. Em live no canal oficial do clube, jogadores como Valdívia, Bruno e Betão vestiaram o novo uniforme, além da mais nova contratação do clube, o volante Ralf.

A camisa listrada em branco e azul remete aos 17 títulos do Campeonato Catarinense do clube, segundo maior campeão de Santa Catarina com um título a menos do que o grande rival Figueirense. A camisa fabricada pela Umbro traz detalhes de tais conquistas.

Com o Campeonato Catarinense de 2020 paralisado, não há previsão para que o Avaí utilize a nova camisa I. O uniforme será utilizado também na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, também sem data para que se inicie.

Porém, os torcedores do time avaiano que já quiserem o novo uniforme já podem adquiri-lo online. Confira os preços:

Modelo masculino: R$ 249,90

Modelo feminio: R$ 219,90

Modelo infantil: R$ 189,90