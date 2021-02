Novo reforço do Coritiba, Val fala da expectativa para temporada 2021

Já rebaixado, o Coritiba começa a planejar a próxima temporada. O clube anunciou a contratação do meia Val, procedente do Botafogo-SP.

“É uma responsabilidade muito grande jogar no Coritiba. É um clube gigante, venho pra cá feliz, quero aproveitar a oportunidade que o Coxa está me dando, mostrar o meu trabalho nesse clube que é maravilhoso, que tem me recebido muito bem. Vou trabalhar e dar a vida por esse time”, disse o jogador em entrevista.

